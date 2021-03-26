Побачення по скайпу, алкогольна рулетка і бал: епохальний 4 випуск проєкту «Холостяк»-11

4 тиждень проєкту «Холостяк»-11 почався із заїзду дівчат у будинок суперниць. Учасниці встановлювали свої кордони і правила, щоб завоювати місце під сонцем. Та головною тематикою випуску стали епохи. Бал, сухий закон і таємні вечірки, костюми епохи Відродження і вальс, — усім цим підкорював новий випуск романтичного реаліті «Холостяк»-11.

Перше побачення 4 випуску було індивідуальне. Міша передав коробку з наколінниками і налокітниками, запросивши на зустріч Лізу. Більше про круте побаченні Холостяка і Лізи — ТУТ.

Тим часом решта учасниць вирушили готуватися до балу. Хореографи намагалися навчити дівчат вальсу, який вони мали продемонструвати наприкінці тижня.

Також Михайло захотів запросити на побачення Анну Богдан. Та через те, що дівчина захворіла, зробити це було вкрай складно. Проте для чоловіка, який чогось справді хоче, перешкод не буває. Тож у 4 випуску відбулося побачення онлайн. Такого в історії проєкту ще не було, та нові умови пандемії диктують свої правила.

«В епоху сучасних технологій самоізоляція ― не перешкода добре провести час. Скоро наберу», — відправив Холостяк записку Ані Богдан.

Двоє вирішили поєднати приємне з корисним і знову зайнялися кухнею, тільки цього разу онлайн. Потім Міша замовив доставку, і пара вечеряла спільно приготованою рибою.

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Також Михайло вирішив переміститися в епоху Фіцджеральда, веселощів і джазу. Тому запросив на групове побачення Розалі, Аню і Джессіку. Дівчата отримали коробки з неймовірно красивими сукнями і туфельками. Більше про приголомшливе побачення — ТУТ.

Наприкінці тижня відбувся запланований бал, на який дівчата прийшли підготовленими і перевтіленими в образи.

«Епоха Відродження — це час процвітання мистецтва і також проведення світських заходів. Були обмеження і правила. Був етикет. Тому сьогодні мені буде цікаво, як дівчата зможуть дотриматися всіх правил. Проте на них також чекає сюрприз, адже на балу будуть гості», — прокоментував Михайло.

Однак з цього моменту почалося найцікавіше. На бал прибули чоловіки в масках, за якими ховалися екс-Холостяки Макс Михайлюк, Нікіта Добринін, учасник проєкту «Холостячка» Олексій Тригубенко і незмінний ведучий Григорій Решетник.

«Хлопці взялися до аналізу аудиторії і присіли на кожен диванчик», — як точно зауважила Розалі.

Хтось дуже хвилювався, називаючи Нікіту Максом, хтось ділився своїм минулим, а ось Анна за традицією вирішила фліртувати.

Плавно вечір перейшов у Церемонію троянд. У 4 випуску Холостяк попрощався з двома дівчатами.

Video: Побачення по скайпу, алкогольна рулетка і бал: епохальний 4 випуск проєкту «Холостяк»-11 Вийшов 4 випуск проекту Холостяк 11 сезон. Що ви могли пропустити у 4 випуску проекту Холостяк 11 від 26.03.2021 - читайте про Михайла Заливака в матеріалі СТБ

Video: Побачення по скайпу, алкогольна рулетка і бал: епохальний 4 випуск проєкту «Холостяк»-11 Вийшов 4 випуск проекту Холостяк 11 сезон. Що ви могли пропустити у 4 випуску проекту Холостяк 11 від 26.03.2021 - читайте про Михайла Заливака в матеріалі СТБ

Video: Побачення по скайпу, алкогольна рулетка і бал: епохальний 4 випуск проєкту «Холостяк»-11 Вийшов 4 випуск проекту Холостяк 11 сезон. Що ви могли пропустити у 4 випуску проекту Холостяк 11 від 26.03.2021 - читайте про Михайла Заливака в матеріалі СТБ

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