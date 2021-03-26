4 неделя проекта «Холостяк»-11 началась с заезда девушек в дом соперниц. Участницы устанавливали свои границы и правила, дабы завоевать местечко под солнцем. Но главной тематикой выпуска стали эпохи. Бал, сухой закон и тайные вечеринки, костюмы эпохи Возрождения и вальс, — всем этим покорял новый выпуск романтического реалити «Холостяк»-11.

Первое свидание 4 выпуска было индивидуальное. Миша передал коробку с наколенниками и налокотниками, пригласив на встречу Лизу. Больше о крутом свидании Холостяка и Лизы — ЗДЕСЬ.

Тем временем остальные участницы отправились готовиться к балу. Хореографы старались обучить девушек вальсу, который они должны были продемонстрировать в конце недели.

Также Михаил захотел пригласить на свидание Анну Богдан. Но в связи с тем, что девушка заболела, сделать это было крайне сложно. Однако для мужчины, который чего-то действительно хочет, преград не бывает. Поэтому в 4 выпуске состоялось свидание онлайн. Такого в истории проекта ещё не было, но новые условия пандемии диктуют свои правила.

«В эпоху современных технологий самоизоляция ― не помеха хорошо провести время. Скоро наберу», — отправил Холостяк записку Ане Богдан.

Двое решили совместить приятное с полезным и вновь занялись готовкой, только в этот раз онлайн. После Миша заказал доставку, и пара ужинала совместно приготовленной рыбой, ведя беседу по скайпу.

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Также Михаил решил переместиться в эпоху Фицджеральда, веселья и джаза. Поэтому пригласил на групповое свидание Розали, Аню и Джессику. Девушки получили коробки с невероятно красивыми платьями и туфельками. Больше о шокирующем свидании — ЗДЕСЬ.

К концу недели состоялся запланированный бал, на который девушки пришли подготовленными и преображенными.

«Эпоха Возрождения — это время процветания искусства и также проведения светских мероприятий. Были ограничения и правила. Был этикет. Поэтому сегодня мне будет интересно, как девушки смогут соблюсти все правила. Но их также ждёт сюрприз, ведь на балу будут гости», — прокомментировал Михаил.

Однако с этого момента началось самое интересное. На бал прибыли мужчины в масках, за которыми прятались экс-Холостяки Макс Михайлюк, Никита Добрынин, участник проекта «Холостячка» Алексей Тригубенко и неизменный ведущий Григорий Решетник.

«Ребята приступили к анализу аудитории и присели на каждый диванчик», — как точно отметила Розали.

Кто-то слишком волновался, называя Никиту Максом, кто-то делился своим прошлым, а вот Анна по традиции решила флиртовать.

Плавно вечер перешел в Церемонию Роз. В 4 выпускеХолостяк попрощался с двумя девушками.

Video: Свидание по скайпу, алкогольная рулетка и бал: эпохальный 4 выпуск проекта «Холостяк»-11 Вышел 4 выпуск проекта Холостяк 11 сезон. Что вы могли пропустить в 4 выпуске проекта Холостяк 11 от 26.03.2021 - читайте о Михаиле Заливако в материале СТБ

Video: Свидание по скайпу, алкогольная рулетка и бал: эпохальный 4 выпуск проекта «Холостяк»-11 Вышел 4 выпуск проекта Холостяк 11 сезон. Что вы могли пропустить в 4 выпуске проекта Холостяк 11 от 26.03.2021 - читайте о Михаиле Заливако в материале СТБ

Video: Свидание по скайпу, алкогольная рулетка и бал: эпохальный 4 выпуск проекта «Холостяк»-11 Вышел 4 выпуск проекта Холостяк 11 сезон. Что вы могли пропустить в 4 выпуске проекта Холостяк 11 от 26.03.2021 - читайте о Михаиле Заливако в материале СТБ

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