Эксклюзивные фото бала из 4 выпуска проекта «Холостяк»-11
Состоялся 4 выпуск романтического реалити «Холостяк»-11. С уверенностью можно сказать, что самым ярким событием стал бал в стиле эпохи Возрождения ― времени, когда устаивались традиции этикета и поведения на светских мероприятиях. Редакция STB.UA делится снимками столь исторического момента. Больше — в материале.
Девушки на протяжении всей недели готовились к балу и изучали основные правила поведения. Преобразившись в наряды, участницы проекта «Холостяк» выглядели так:
Джессика чаще всего нарушала правила этикета, а все из-за своего громкого смеха. Поэтому была раньше времени удалена из зала.
Гостями торжества стали экс-Холостяки — Макс Михайлюк и Никита Добрынин. Также финалист проекта «Холостячка» Алексей Тригубенко и ведущий Григорий Решетник.
Стоит отметить, что Леша был уж очень очарован количеством красивый девушек.
«Почему я раньше не пошел на проект “Холостяк”? Не представляю, как Миша здесь выбирает», — прокомментировал мужчина.
После бала состоялась Церемония роз!
Михаил не вручил розы Ане и Вике.