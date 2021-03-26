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Эксклюзивные фото бала из 4 выпуска проекта «Холостяк»-11

26.03.2021

Состоялся 4 выпуск романтического реалити «Холостяк»-11. С уверенностью можно сказать, что самым ярким событием стал бал в стиле эпохи Возрождения ― времени, когда устаивались традиции этикета и поведения на светских мероприятиях. Редакция STB.UA делится снимками столь исторического момента. Больше — в материале.      

Девушки на протяжении всей недели готовились к балу и изучали основные правила поведения. Преобразившись в наряды, участницы проекта «Холостяк» выглядели так:

Джессика чаще всего нарушала правила этикета, а все из-за своего громкого смеха. Поэтому была раньше времени удалена из зала.

Гостями торжества стали экс-Холостяки — Макс Михайлюк и Никита Добрынин. Также финалист проекта «Холостячка» Алексей Тригубенко и ведущий Григорий Решетник.

Стоит отметить, что Леша был уж очень очарован количеством красивый девушек.

«Почему я раньше не пошел на проект “Холостяк”? Не представляю, как Миша здесь выбирает», — прокомментировал мужчина.  

После бала состоялась Церемония роз!

Михаил не вручил розы Ане и Вике. 

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