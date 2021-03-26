Состоялся 4 выпуск романтического реалити «Холостяк»-11. Главный герой Михаил Заливако попрощался с двумя девушками. В одной мужчина и вовсе разочаровался. Что стало причиной ухода двух ярких участниц? Узнайте подробнее в материале.

На 4 неделе состоялось групповое свидание, на которое Михаил пригласил Розали, Джессику и Аню. События стремительно развивались, особенно когда Аня решила взяться за соблазнение Холостяка. Но вскоре проявила такое же внимание к другу Михаила. Более того, товарищ Миши показал сайты, на которых была указана информация о сомнительном прошлом девушки.

На балу Аня также флиртовала с гостями-мужчинами. Поэтому на Церемонии роз Холостяк попрощался с ней.

«Ты знаешь, чего хочет мужчина. Меня разочаровало, что через пару минут нашего общения ты так же общалась с моим другом. Он мне сказал, что ты спрашивала о нем. Я понял, что для тебя не важен мужчина, как я. А просто важен мужчина около. У меня нет для тебя сегодня розы», — заключил Холостяк и провёл Аню.

Главный герой признался, что не намерен копаться в грязном белье и выяснять больше о прошлом девушки. Ему достаточно того, что он разочаровался в поступках Ани на проекте.

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Михаил также попрощался с Викторией. Мужчина признался, что она красивая девушка не только внешне, но и умом. Однако отметил, что не одобряет маску, которую Вика предпочитает постоянно носить.

«Сегодня я не смог увидеть твоё истинное лицо. Мне бы хотелось общаться с настоящей девушкой, а не с маской. Прости, но у меня нет для тебя розы», — заключил главный герой.

Как будут развиваться события дальше — следите в следующих выпусках проекта «Холостяк»-11.

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