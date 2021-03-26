Я розчарувався: хто залишив проєкт «Холостяк»-11 в 4 випуску

Відбувся 4 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-11. Головний герой Михайло Заливако попрощався з двома дівчатами. В одній чоловік і зовсім розчарувався. Що стало причиною прощання з двома яскравими учасницями? Дізнайтеся докладніше в матеріалі.

На 4 тижні відбулося групове побачення, на яке Михайло запросив Розалі, Джессіку та Аню. Події стрімко розвивалися, особливо коли Аня вирішила взятися за спокушання Холостяка. Проте незабаром виявила таку ж увагу до Мішиного друга. Ба більше, товариш Михайла показав сайти, на яких була вказана інформація про сумнівне минуле дівчини.

На балу Аня також фліртувала з гостями-чоловіками. Тому на Церемонії троянд Холостяк попрощався з нею.

«Ти знаєш, чого хоче чоловік. Мене розчарувало, що через кілька хвилин після нашого спілкування ти так само спілкувалася з моїм другом. Він мені сказав, що ти питала про нього. Я зрозумів, що для тебе не важливий чоловік, як я. А просто важливий чоловік поряд. У мене немає для тебе сьогодні троянди», — підсумував Холостяк і провів Аню.

Головний герой зізнався, що не збирається ритися в брудній білизні і з’ясовувати більше про минуле дівчини. Йому досить того, що він розчарувався у вчинках Ані на проєкті.

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Михайло також попрощався з Вікторією. Чоловік зізнався, що вона красива дівчина не тільки зовні, а й розумом. Однак зазначив, що не схвалює маски, яку Віка воліє носити весь час.

«Сьогодні я не зміг побачити твоє справжнє обличчя. Мені хотілося б спілкуватися зі справжньою дівчиною, а не з маскою. Вибач, але в мене немає для тебе троянди», — підсумував головний герой.

Як розвиватимуться події далі — стежте в наступних випусках проєкту «Холостяк»-11.

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