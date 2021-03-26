В 4 выпуске реалити «Холостяк»-11 Михаил Заливако пригласил на групповое свидание Розали, Джессику и Аню. Девушки преобразились в невероятно красивые наряды и отправились на тайную вечеринку вне сухого закона. Чем это обернулось? Какие методы соблазнения пошли в ход? И главное, какая тайна одной из участниц раскрыта?

«Я позвал девушек, чтобы погрузиться в эпоху бутлегерства, когда в 20―30-х годах действовал сухой закон. Контрабандисты, подпольные бары, все было запрещено, поэтому было интересно побывать в том времени», — прокомментировал Михаил своё решение такого свидания.

Наряд, макияж, укладка, — все было подобающе эпохе Фицджеральда. Девушек и Холостяка ожидала подпольная вечеринка. Однако прежде чем туда пробраться, необходимо было придумать себе фейковые имена. Керри, Анабель, Дейзи и малыш Билли — примерно такой контингент собрался в подпольном баре.

Дальше в ход пошли коктейли, которые готовил сам Холостяк за барной стойкой. Девушки тем временем руководили процессом, поэтому смешивалась текила, ром и другие крепкие напитки.

Без алкогольной рулетки тоже не обошлось. Задания попадались разные, однако Аня решила выполнить самое пикантное, скользнув под стол… ― массаж ног. То ли алкоголь, то ли уверенность в себе, но Аня предложила Холостяку сбежать без всех, но и без белья. Михаил отметил, что сейчас бежать они не могут, поэтому девушка решила брать напором и поцеловать главного героя.

А далее последовало самое интересное. К компании присоединился друг Миши. Понаблюдав за девушками, Сергей сделал некоторые выводы о них. А после, во время личной беседы с главным героем, поделился информацией.

Больше по теме: Захват торгового центра, ролики и картошка фри: как прошло крутое свидание с Лизой

«Розали и Джессика оставили положительные впечатления. С Аней было все неоднозначно. Называла странные достижения студенческих олимпиад. Говорила об IT, о своих сборниках стихов. Поэтому мне стало интересно, что это за человек. Я забил ее имя в интернет… ты в курсе этого факта?», — показал ссылки эскорт-агентств Сергей.

Холостяк решил еще обсудить эту тему с девушкой. А пока вручил розу Розали.

Читайте нас также в Viber и Telegram