Ексклюзивні фото балу з 4 випуску проєкту «Холостяк»-11

Відбувся 4 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-11. З упевненістю можна сказати, що найяскравішою подією став бал у стилі епохи Відродження ― часу, коли устоювалися традиції етикету і поведінки на світських заходах. Редакція STB.UA ділиться світлинами такого історичного моменту. Більше — в матеріалі.

Дівчата протягом усього тижня готувалися до балу і вивчали основні правила поведінки. Перевтілившись в образи, учасниці проєкту «Холостяк» виглядали так:

Джессіка найчастіше порушувала правила етикету, а все через свій гучний сміх. Тож була передчасно випроваджена із зали.

Гостями вечора стали екс-Холостяки — Макс Михайлюк та Нікіта Добринін. Також фіналіст проєкту «Холостячка» Олексій Тригубенко і ведучий Григорій Решетник.

Варто зазначити, що Олексій був дуже вже зачарований кількістю красивий дівчат.

«Чому я раніше не пішов на проєкт “Холостяк”? Не уявляю, як Міша тут вибирає», — прокоментував чоловік.

Наприкінці балу відбулася Церемонія троянд!

Михайло не вручив троянди Ані і Віці.

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