Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Новий сезон Холостячка 2021 стартує 17 вересня на СТБ

Прем'єра - Холостячка 2 почнеться вже 17 вересня на СТБ. Дивіться нові випуски шоу Холостячка 2021
Дивіться також
Промо |17.09.2021| Сезон 2
Прем’єра Холостячка 2 сезон – дивіться з 17 вересня на СТБ...
Промо |17.09.2021| Сезон 2
Прем’єра Холостячка 2 сезон: дивіться перший випуск 17 вересня на СТБ...
Промо |26.08.2021| Сезон 2
Прем’єра Холостячка 2 сезон – дивіться з 17 вересня на СТБ...
Промо |11.08.2021| Сезон 2
Прем’єра Холостячка 2 сезон – дивіться цієї осені на СТБ...
Выпуск 10 |Часть 1 |25.12.2020| Сезон 1
​​​​​​​Холостячка. Життя після проєкту. Випуск 10 частина 1 від 25.12.2020...
Выпуск 10 |Часть 2 |25.12.2020| Сезон 1
​​​​​​​Холостячка. Життя після проєкту. Випуск 10 частина 2 від 25.12.2020...
Промо | 17.09.2021 | Сезон 2

Ставте нагадування на 17 вересня, адже саме сьогодні на СТБ стартує новий сезон реаліті Холостячка 2021! Відома артистка Злата Огнєвіч відкриє своє серце та душу для нових почуттів і з головою порине у незвичайну романтичну пригоду. Ба більше, уже на першій вечірці вона визначиться зі своїми фаворитами! Кого виділить Злата? Не пропустіть – дивіться прем’єру Холостячка 2 сезон 17 вересня на СТБ!

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send