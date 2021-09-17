Ставте нагадування на 17 вересня, адже саме сьогодні на СТБ стартує новий сезон реаліті Холостячка 2021! Відома артистка Злата Огнєвіч відкриє своє серце та душу для нових почуттів і з головою порине у незвичайну романтичну пригоду. Ба більше, уже на першій вечірці вона визначиться зі своїми фаворитами! Кого виділить Злата? Не пропустіть – дивіться прем’єру Холостячка 2 сезон 17 вересня на СТБ!