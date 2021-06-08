«Холостячка»: стартували зйомки другого сезону зі Златою Огнєвіч

Телеканал СТБ розпочав зйомки другого сезону найкращого романтичного реаліті країни – «Холостячка». Цієї осені шукатиме своє кохання в проєкті співачка Злата Огнєвіч.

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«Перед початком проєкту я дуже хвилювалася. Передчувала Першу вечірку, уявляла, як усе пройде, але реальність перевершила всі очікування! Кожен чоловік зміг мене здивувати. Всі учасники харизматичні, цікаві. Вони прочитали мої інтерв’ю, вивчили біографію, дізналися, що я люблю. Багатьом вдалося натиснути на потаємні кнопочки моєї душі. Ніколи не подумала б, що за один вечір я зможу політати на гвинтокрилі, погладити коня, побувати на концерті і навіть пірнути на дно океану по перлину! – поділилася враженнями від Першої вечірки Злата Огнєвіч. – Перший чоловік, з яким я познайомилася, зумів задати таку планку, що я подумала: «А що ж буде далі? Чим чоловіки будуть ще підкорювати?». Один із учасників зміг навіть здійснити мою дитячу мрію. Тож я особисто переконалася, що на проєкті «Холостячка» можливо все. Відкрию секрет: перший електричний розряд стався (усміхається. – Прим. ред.). Я змогла відпустити себе і прислухатися до серця».

Злата зізналася, що підкорити її можна романтикою і драйвом. Її приваблюють упевнені чоловіки, які не бояться своїх емоцій.

Ведучим 2 сезону романтичного реаліті залишається Григорій Решетник.

«Здається, тільки вчора завдяки телеканалу СТБ на українському ТБ народився проєкт «Холостячка», а сьогодні ми вже приступаємо до зйомок другого сезону! Він буде феєричним та незабутнім. Адже наша головна героїня – Злата Огнєвіч, а над проєктом працює найкраща команда країни. Впевнений, зовсім скоро Україна стане свідком нової історії кохання», – зазначив Григорій Решетник.

Виробництвом проєкту займається студія StarLightProduction під керівництвом Анни Калини.

Нагадаємо, романтичне реаліті «Холостячка» – українська адаптація успішного формату «The Bachelorette». Перший сезон проєкту, у якому кохання вибирає жінка, вийшов в ефірі СТБ восени 2020 року. Головна героїня Ксенія Мішина у фіналі сказала «так» Олександру Еллерту, і пара продовжує жити разом після проєкту. За результатами телеперегляду перший сезон реаліті «Холостячка» став найкращою програмою року на українському ТБ, а загальна кількість його глядачів склала 14 млн.

Другий сезон «Холостячки» глядачі зможуть побачити вже цієї осені на СТБ.

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