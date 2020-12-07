Фінал дуже близько! Почуття беруть гору, і Холостячці стає дедалі важче робити вибір. Однак у чоловіків залишаються ще шанси змінити ситуацію за допомогою відеозвернень, де вони можуть висловити недомовлене. Після тижня побачень в учасників дома про кожного стало відомо щось нове. Як претенденти на серце Ксенії Мішиної звернулися до неї — дивіться в ексклюзивних відео!

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Video: «Холостячка»: Відеозвернення чоловіків за підсумками 7 випуску Дивіться відеозвернення учасників проекту Холостячка до Ксенії Мішиної. Ексклюзивно повні відеозвернення учасників Холостячка 2020 з 7 випуску від 04.12.2020

Video: «Холостячка»: Відеозвернення чоловіків за підсумками 7 випуску Дивіться відеозвернення учасників проекту Холостячка до Ксенії Мішиної. Ексклюзивно повні відеозвернення учасників Холостячка 2020 з 7 випуску від 04.12.2020

Video: «Холостячка»: Відеозвернення чоловіків за підсумками 7 випуску Дивіться відеозвернення учасників проекту Холостячка до Ксенії Мішиної. Ексклюзивно повні відеозвернення учасників Холостячка 2020 з 7 випуску від 04.12.2020

Video: «Холостячка»: Відеозвернення чоловіків за підсумками 7 випуску Дивіться відеозвернення учасників проекту Холостячка до Ксенії Мішиної. Ексклюзивно повні відеозвернення учасників Холостячка 2020 з 7 випуску від 04.12.2020

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