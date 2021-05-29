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Video: Хата на тата. Сезон 9. Випуск 18. Микола Литвин. Частина 2 (ефір від 29.05.2021)

Хата на тата 2021 - останній випуск від 29 травня 2021 в Долинську - дивитись онлайн. Микола Литвин в Хата на тата 9 сезон 18 випуск від 29.05.2021 - дивіться на сайті СТБ
Випуск 18 | 29.05.2021 | Сезон 9

У проєкті Хата на тата 9 сезон 18 випуск від 29.05.2021 продовжується перевиховання музичного тата Миколи Литвина. Герою буде дуже не солодко, адже серед обов’язкових завдань є пункт схуднути на 5 кілограмів. Цей процес візьме під суворий контроль донька Миколи. Вона викине всю шкідливу їжу з дому та не дасть тату спуску на тренуваннях. Хочете побачити, як Микола Литвин кілограми скидав? Дивіться онлайн проєкт Хата на тата 2021 випуск 18.

Також талановитий татко візьметься писати пісню для дружини, яку обіцяє вже 16 років. Що з цього вийде? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Хата на тата сезон 9 випуск 18 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн Хата на тата 2021 – Микола Литвин (ефір від 22 травня 2021)

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