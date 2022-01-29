У проєкті Хата на тата 10 сезон 14 випуск від 29.01.2022 ви познайомитеся з жителем міста Ялта Донецької області – неслухняним татом Дмитром Бахтаром.

Репутація хулігана тягнеться за Дімою ще з часів школи, де він і познайомився зі своєю дружиною Ірою. Ось тільки майже через 20 років Іра стала дорослою і сильною жінкою, а Діма залишився в душі підлітком, якого нескінченно тягне до пригод. У проєкті Хата на тата 2022 Ірина розповіла, що втомилася від дитячих витівок чоловіка і мріє, щоб той нарешті подорослішав.

Про це ж мріє і старший син Діми 15-річний Вова, який старанно навчається у школі, допомагає мамі вдома та серйозно займається футболом. Хлопчику дуже хочеться, щоб тато хоч раз прийшов на його матч та побачив, які успіхи у спорті робить Вова. У програмі Хата на тата 10 сезон 14 випуск від 29.01.2022 ви побачите, чи вдасться Дімі нарешті вибратися з образу місцевого шалопая та стати справжнім чоловіком.

Дивіться онлайн Хата на тата 2022 – Володимир Романченко. Частина 2 (ефір від 22 січня 2022)