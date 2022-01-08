Дивіться онлайн проєкт Хата на тата 10 сезон 10 випуск від 08.01.2022 на сайті телеканалу СТБ! Цього разу школу перевиховання пройде Микола Ісаєнко – зірка естради 2000-х. Вперше за всю історію реаліті тато проведе випускний, на який запросить найяскравіших і найсмішніших тат попередніх сезонів.

Герой проєкту Хата на тата 2022 Микола Ісаєнко організує цю тусовку для того, щоб дізнатися секрети, як пережити графік дружини та не заплакати. Хочете дізнатися, як пройде зустріч випускників? Які рецепти сімейного щастя Микола випитає у тат? Дивіться онлайн реаліті Хата на тата сезон 10 випуск 10 від 08.01.2022.

Дивіться онлайн Хата на тата 2022 – В’ячеслав Комиш. Частина 2 (ефір від 6 січня 2022)