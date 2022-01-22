Володимир Романченко із Маріуполя повертається на ваші екрани у проєкті Хата на тата 10 сезон 13 випуск від 22.01.2022.

Минулого тижня глядачі телеканалу СТБ познайомилися із найпозитивнішим маршрутником Володею, який щодня розважає своїх пасажирів. Але в проєкті Хата на тата 2022 безтурботному життю Володі прийшов кінець, коли дружина Наталія поїхала до столиці на відпочинок, залишивши на чоловіка дітей та господарювання.

Проживши лише один день за графіком мами в реаліті Хата на тата 10 сезон, Володимир уже й не думав, що може бути щось важче. Але незабаром тато зрозумів, що найгірше попереду, адже йому доведеться налагодити контакт із найближчими людьми на світі – власними дітьми. Все це дивіться у проєкті Хата на тата 10 сезон 13 випуск від 22.01.2022 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Хата на тата 2022 – Володимир Романченко. Частина 1 (ефір від 15 січня 2022)