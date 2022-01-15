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Video: Хата на тата. Сезон 10. Випуск 12. Володимир Романченко. Частина 1 (ефір від 15.01.2022)

Хата на тата 2022 - останній випуск від 15 січня 2022 у Маріуполі - дивитись онлайн. Володимир Романченко. Частина 1 в Хата на тата 10 сезон 12 випуск від 15.01.2022 - дивіться на сайті СТБ
  • Хата на тата
  • Сезон 10
  • Хата на тата. Сезон 10. Випуск 12. Володимир Романченко. Частина 1 (ефір від 15.01.2022)
Выпуск 12 | 15.01.2022 | Сезон 10

Ви дивитесь найнародніший проєкт телеканалу СТБ Хата на тата 10 сезон 12 випуск від 15.01.2022, в якому ви познайомитеся з найпозитивнішим маршрутником України.

Пасажирам маріупольського автобуса неймовірно пощастило, адже кожна поїздка на роботу перетворюється для них на справжнє свято. Водій Володимир Романченко завжди готовий розвеселити пасажирів, поговорити з ними та дати людям нагоду поскаржитися на життя. І навіть свою дружину Наталю Володимир зустрів у рідній маршрутці – тепер у пари п’ятеро дітей та будинок повна чаша.

Але п’ятеро дітей лише у Володимира, а у його дружини Наталії та тещі – шестеро. Саме ці дві жінки справляються з усім побутом та хаосом у будинку, адже від Володі допомоги чекати не доводиться. На додаток, Наталя ще й працює у магазині та весь день проводить на ногах. Але в проєкті Хата на тата 10 сезон 12 випуск від 15.01.2022 Наталя нарешті відпочине, а Володя сам залишиться зі своїми дітьми.

Дивіться онлайн Хата на тата 2022 – Микола Ісаєнко. Частина 2 (ефір від 8 січня 2022)

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