Вы смотрите самый народный проект телеканала СТБ Хата на тата 10 сезон 12 выпуск от 15.01.2022, в котором вы познакомитесь с самым позитивным маршрутчиком Украины.

Пассажирам мариупольского автобуса невероятно повезло, ведь каждая поездка на работу превращается для них в настоящий праздник. Водитель Владимир Романченко всегда готов развеселить пассажиров, поговорить с ними и дать людям возможность пожаловаться на жизнь. И даже свою жену Наталью Владимир встретил в родной маршрутке – теперь у пары пятеро детей и дом полная чаша.

Но пятеро детей только у Владимира, а у его жены Натальи и тещи – шестеро. Именно эти две женщины управляются со всем бытом и хаосом в доме, ведь от Володи помощи ждать не приходится. Более того, Наталья еще и работает в магазине и весь день проводит на ногах. Но в проекте Хата на тата 10 сезон 12 выпуск от 15.01.2022 Наталья наконец-то отдохнет, а Володя один останется со своими детьми.

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