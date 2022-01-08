В проекте Хата на тата 10 сезон 11 выпуск от 08.01.2022 сменить микрофон на швабру и сценический наряд на домашнюю одежду отважится папа-звезда Николай Исаенко. Каждый день он тратит большую часть своего свободного времени на написание будущих хитов, размышления о собственной славе и отдых после плодотворного творческого процесса.

За быт, воспитание детей и ведение семейного бизнеса отвечает его супруга Рада, которой крайне не хватает мужской помощи. В 11 выпуске проекта Хата на тата 2022 окажется, что недостаток родительского внимания на себе ощущают и дети, которые вместо качественно проведенного времени с папой получают от него только карманные деньги на вредные вкусности и игрушки.

Чтобы получить почетный титул лучшего папы и заботливого мужа, Николаю придется пройти курс молодого бойца и выполнить все задания с графика. Удастся ли ему справиться с этими испытаниями на отлично? И согласятся ли родственники протянуть ему руку помощи, несмотря на то, что долгое время он закрывал глаза на их просьбы о подмоге? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Хата на тата 10 сезон 11 выпуск от 08.01.2022 на сайте СТБ!

Смотрите онлайн Хата на тата 2022 – Николай Исаенко. Часть 1 (эфир от 8 января 2022)