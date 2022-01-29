В проекте Хата на тата 10 сезон 14 выпуск от 29.01.2022 вы познакомитесь с жителем города Ялта Донецкой области – непослушным папой Дмитрием Бахтаром.

Репутация хулигана тянется за Димой еще со времен школы, где он и познакомился со своей женой Ирой. Вот только спустя почти 20 лет Ира стала взрослой и сильной женщиной, а Дима остался в душе подростком, которого бесконечно тянет к приключениям. В проекте Хата на тата 2022 Ирина рассказала, что устала от детских выходок мужа и мечтает, чтобы тот наконец-то повзрослел.

Об этом же мечтает и старший сын Димы 15-летний Вова, который прилежно учится в школе, помогает маме по дому и серьезно занимается футболом. Мальчику очень хочется, чтобы папа хоть раз пришел на его матч и увидел, какие успехи в спорте делает Вова. В программе Хата на тата 10 сезон 14 выпуск от 29.01.2022 вы увидите, удастся ли Диме наконец-то выбраться из образа местного шалопая и стать настоящим мужчиной.

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