У проєкті Хата на тата 10 сезон 11 випуск від 08.01.2022 змінити мікрофон на швабру та сценічне вбрання на хатній одяг наважиться тато-зірка Микола Ісаєнко. Кожного дня він витрачає більшість свого вільного часу на написання майбутніх хітів, роздуми про власну славу та відпочинок після плідного творчого процесу.

За побут, виховання дітей і ведення родинного бізнесу відповідає його дружина Рада, якій конче бракує чоловічої допомоги. В 11 випуску проєкту Хата на тата 2022 виявиться, що брак батьківської уваги на собі відчувають і діти, які замість якісно проведеного часу з татом отримують від нього лише кишенькові гроші на шкідливі смаколики й іграшки.

Аби отримати почесний титул найкращого татуся та турботливого чоловіка, Миколі доведеться пройти курс молодого бійця та виконати всі завдання з графіку. Чи вдасться йому впоратися з цими випробуваннями на відмінно? І чи погодяться родичі протягнути йому руку допомоги попри те, що довготривалий час він закривав очі на їхні прохання про підмогу? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Хата на тата 10 сезон 11 випуск від 08.01.2022 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн Хата на тата 2022 – Микола Ісаєнко. Частина 1 (ефір від 8 січня 2022)