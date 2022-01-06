Дивіться у проєкті Хата на тата 10 сезон 9 випуск від 06.01.2022 продовження історії директора ферми В’ячеслава Комиша. Основною проблемою тата було його вічне ухилення від роботи: на фермі Славик любив тільки віддавати накази, а вдома – лежати на дивані та дивитися, як дружина самостійно господарює.

У проєкті Хата на тата 2022 Славику довелося забути про лінощі та дізнатися, що таке справжня праця. За кілька днів життя у графіку своєї дружини В’ячеслав мало не збожеволів, але навіть не здогадувався, що попереду на нього чекають спеціальні завдання від проєкту. Полагодити дах, влаштувати відпочинок співробітницям ферми, відучити дітей від телефону та подарувати любов тещі та тестю – ось неповний список того, що має зробити В’ячеслав Комиш у проєкті Хата на тата 10 сезон 9 випуск від 06.01.2022.

Дивіться онлайн Хата на тата 2022 – В’ячеслав Комиш. Частина 1 (ефір від 5 січня 2022)