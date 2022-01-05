Дивіться онлайн соціальний проєкт Хата на тата 10 сезон 8 випуск від 05.01.2022 на сайті СТБ, в якому ви познайомитеся з мешканцем Черкаської області В’ячеславом Комишем. Своїм найбільшим досягненням у житті Славік вважає посаду директора ферми. Десятки корів, трактори, сіножаті – все це, за словами В’ячеслава, лежить на його плечах. Проте його працівники вважають інакше. За їхніми словами, Славік любить роздавати завдання, а решту часу лише сидіти в кабінеті та читати розумні бізнес-книги.

У проєкті Хата на тата 2022 В’ячеслав любить наказувати та делегувати не лише на роботі, а й удома. Кури, свині та тридцять соток землі – усім цим займається дружина Славіка Інна. Паралельно жінка готує, щодня гладить для чоловіка костюм та виховує двох маленьких дітей. Але незабаром Інні доведеться забути на якийсь час про свої домашні обов’язки, адже вона вирушає на заслужений відпочинок. А директор Славік спуститься з неба на землю і зрозуміє, що таке справжня праця у проєкті Хата на тата 10 сезон 8 випуск від 05.01.2022.

Дивіться онлайн Хата на тата 2022 – Григорій Кузьменко (ефір від 4 січня 2022)