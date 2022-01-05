Смотрите онлайн социальный проект Хата на тата 10 сезон 8 выпуск от 05.01.2022 на сайте СТБ, в котором вы познакомитесь с жителем Черкасской области Вячеславом Комышем. Своим самым большим достижением в жизни Славик считает свой пост директора фермы. Десятки коров, тракторы, сенокосы – все это, по словам Вячеслава, лежит на его плечах. Однако его сотрудники считают иначе. По их словам, Славик любит раздавать задания, а в остальное время только сидеть в кабинете и читать умные бизнес-книги.

В проекте Хата на тата 2022 Вячеслав любит приказывать и делегировать не только на работе, но и дома. Куры, свиньи и тридцать соток земли – всем этим занимается жена Славика Инна. Параллельно женщина готовит, каждый день гладит для мужа костюм и воспитывает двух маленьких детей. Но вскоре Инне придется забыть на время о своих домашних обязанностях, ведь она отправляется на заслуженный отдых. А директор Славик спуститься с небес на землю и поймет, что такое настоящий труд в проекте Хата на тата 10 сезон 8 выпуск от 05.01.2022.

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