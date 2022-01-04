В проекте Хата на тата 10 сезон 7 выпуск от 04.01.2022 принимает участие настоящая звезда Бершади Григорий Кузьменко. Мужчина считает, что он чуть ли не главный человек в городе, а все потому что местные жители не могут без него обойтись. Гришка – продавец мобильных телефонов, который готов помочь любому, у кого возникли проблемы с гаджетами.

Григорий настоящий Супермен не только для клиентов, но и для своих друзей. Приехать в другой конец города среди ночи, чтобы поменять колесо? Легко! И плевать, что дома жена, которая нуждается в его поддержке и двое детей, которые не знают отцовской любви. Ведь для Гришки главное – это хорошо провести время в компании приятелей. Но скоро веселью Григория придет конец, ведь он останется один на один с бытовыми проблемами, пока его жена Юлия наконец-то позволит себе первый в жизни отдых. Перевоспитание Григория Кузьменко смотрите прямо сейчас в проекте Хата на тата 10 сезон 7 выпуск от 04.01.2022 на сайте СТБ.

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