У проєкті Хата на тата 10 сезон 7 випуск від 04.01.2022 бере участь справжня зірка Бершаді Григорій Кузьменко. Чоловік вважає, що він чи не головна людина у місті, а все тому, що місцеві жителі не можуть без нього обійтися. Гришка – продавець мобільних телефонів, який готовий допомогти будь-кому, хто має проблеми з гаджетами.

Григорій справжній Супермен не лише для клієнтів, а й для своїх друзів. Приїхати в інший кінець міста серед ночі, щоби поміняти колесо? Легко! І начхати, що вдома дружина, яка потребує його підтримки та двоє дітей, які не знають батьківської любові. Адже для Гришка головне – це добре провести час у компанії приятелів. Але незабаром веселощами Григорія прийде кінець, адже він залишиться віч-на-віч із побутовими проблемами, поки його дружина Юлія нарешті дозволить собі перший у житті відпочинок. Перевиховання Григорія Кузьменка дивіться зараз у проєкті Хата на тата 10 сезон 7 випуск від 04.01.2022 на сайті СТБ.

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