Дивіться онлайн проєкт Хата на тата 10 сезон 6 випуск від 03.01.2022 на офіційному сайті СТБ! Герой сьогоднішнього випуску – тато-веселун Андрій Фесенко, ласун і ледар. Він не думає про нагальні проблеми, адже все, чого хоче дорослий Андрій – це розважатися. Його дружина Алла зізнається: чоловік поводиться так, ніби йому 5 років. Він любить їсти солодке і мріє про собаку. Аллі доводиться думати про все інше – гроші, виховання дітей, облаштування побуту. Вона тижнями просить, щоб чоловік їй допоміг, але все марно. Андрій ніяк не реагує на прохання дружини і взагалі не розуміє, навіщо їй якийсь курник.

Не такого чекала Алла, як виходила заміж на сина військового! Чи зможе вона знову почуватися дружиною, а не мамою 36-річного чоловіка? Дивіться у програмі Хата на тата 10 сезон 6 випуск від 03.01.2021!

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