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Video: Хата на тата. Сезон 10. Випуск 6. Андрій Фесенко (ефір від 03.01.2022)

Хата на тата 2022 - останній випуск від 3 січня 2022 у Борисполі - дивитись онлайн. Андрій Фесенко в Хата на тата 10 сезон 6 випуск від 03.01.2022 - дивіться на сайті СТБ
Выпуск 6 | 03.01.2022 | Сезон 10

Дивіться онлайн проєкт Хата на тата 10 сезон 6 випуск від 03.01.2022 на офіційному сайті СТБ! Герой сьогоднішнього випуску – тато-веселун Андрій Фесенко, ласун і ледар. Він не думає про нагальні проблеми, адже все, чого хоче дорослий Андрій – це розважатися. Його дружина Алла зізнається: чоловік поводиться так, ніби йому 5 років. Він любить їсти солодке і мріє про собаку. Аллі доводиться думати про все інше – гроші, виховання дітей, облаштування побуту. Вона тижнями просить, щоб чоловік їй допоміг, але все марно. Андрій ніяк не реагує на прохання дружини і взагалі не розуміє, навіщо їй якийсь курник.

Не такого чекала Алла, як виходила заміж на сина військового! Чи зможе вона знову почуватися дружиною, а не мамою 36-річного чоловіка? Дивіться у програмі Хата на тата 10 сезон 6 випуск від 03.01.2021!

Дивіться онлайн Хата на тата 2021 – Олександр Чужа (ефір від 30 жовтня 2021)

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