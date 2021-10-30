Дивіться онлайн проєкт Хата на тата 10 сезон 5 випуск від 30.10.2021 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі ви познайомитеся з родиною найкультурнішого тата країни Олександра. Чоловік звик щодня виглядати як нова копійка, адже він працює директором будинку культури та спілкується з місцевою елітою. А до домашнього господарства татку діла немає. Дім, худоба та діти тримаються на тендітних плечах дружини Юлії, яка ніколи не чує від чоловіка слів вдячності.

У 5 випуску Хата на тата 2021 Олександр Чужа залишиться на тиждень без дружини та спробує прожити за її графіком. Чи зможе він поприбирати в сараї та корів до культури привчити? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Хата на тата сезон 10 випуск 5.

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