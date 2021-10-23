Земля трясеться, це тато-далекобійник з графіком завдань несеться! Ви дивитеся проєкт Хата на тата 10 сезон 4 випуск від 23.10.2021 на сайті СТБ! Це означає, що школу перевиховання татусів продовжує проходити Михайло Бурей!

Разом із ним курс перевиховання пройде й маленький Степанко. Хлопчик – центр всесвіту, навколо якого звикли крутитися усі члени цієї родини. Плач, істерики й незадоволення – основні тактики, якими послуговується маленький маніпулятор. У 4 випуску проєкту Хата на тата 2021 Михайло запровадить у родині нову педагогічну тактику – ігнорування істерик вибагливого малюка.

Чи вдасться татусеві в такий спосіб навчити Степанка їсти за одним столом з родиною без мультиків? Дивіться онлайн проєкт Хата на тата 10 сезон 4 випуск від 23.10.2021! Дізнайтеся відповідь на це запитання, а також станьте свідком фінального перевтілення тата-далекобійника!

Дивіться онлайн Хата на тата 2021 – Михайло Бурей. Частина 1 (ефір від 16 жовтня 2021)