Земля трясется, это папа-дальнобойщик с графиком задач несется! Вы смотрите проект Хата на тата 10 сезон 4 выпуск от 23.10.2021 на сайте СТБ! Это значит, что школу перевоспитания пап продолжает проходить Михаил Бурей!

Вместе с ним курс перевоспитания пройдет и маленький Степан. Мальчик – центр вселенной, вокруг которого привыкли крутиться все члены этой семьи. Плач, истерики и недовольство – основные тактики, которыми пользуется маленький манипулятор. В 4 выпуске проекта Хата на тата 2021 Михаил введет в семье новую педагогическую тактику – игнорирование истерик привередливого малыша.

Удастся ли папаше таким образом научить Степана есть за одним столом с семьей без мультиков? Смотрите онлайн проект Хата на тата 10 сезон 4 выпуск от 23.10.2021! Узнайте ответ на этот вопрос, а также станьте свидетелем финального перевоплощения папы-дальнобойщика!

Смотрите онлайн Хата на тата 2021 – Михаил Бурей. Часть 1 (эфир от 16 октября 2021)