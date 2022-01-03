Смотрите онлайн проект Хата на тата 10 сезон 6 выпуск от 03.01.2022 на официальном сайте СТБ! Герой сегодняшнего выпуска – папа-весельчак Андрей Фесенко, сладкоежка и лентяй. Он не думает о насущных проблемах, ведь все, чего хочет великовозрастный Андрюша – это развлекаться. Его жена Алла признается: муж ведет себя так, будто ему 5 лет. Он обожает есть сладкое и мечтает о собаке. Алле приходится думать обо всем остальном – деньгах, воспитании детей, обустройстве быта. Она неделями просит, чтобы муж ей помог, но все напрасно. Андрей никак не реагирует на просьбы жены и вообще не понимает, зачем ей какой-то курятник.

Не такого ожидала Алла, когда выходила замуж на сына военного! Сможет ли она снова ощущать себя женой, а не мамой 36-летнего мужчины? Смотрите в программе Хата на тата 10 сезон 6 выпуск от 03.01.2021!

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