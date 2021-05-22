Дивіться онлайн проєкт Хата на тата 9 сезон 17 випуск від 22.05.2021 на сайті телеканалу СТБ! Героєм сьогоднішньої програми став Микола Литвин з Долинська. Зранку тато працює музичним керівником у дитячому садочку «Колобок», а ввечері перетворюється на крутого діджея, який легко знаходить спільну мову з молоддю.

А от на сім’ю герою проєкту Хата на тата Миколі Литвину часу не вистачає. Йому краще з молодими потусити, щоб себе юнаком відчути. Також Микола дуже турбується про свій зовнішній вигляд, завжди слідкує за трендами та користується кремом від зморшок. Як живеться дітям і дружині поруч з таким татом? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Хата на тата сезон 9 випуск 17.

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