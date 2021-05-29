В проекте Хата на тата 9 сезон 18 выпуск от 29.05.2021 продолжается перевоспитание музыкального папы Николая Литвина. Герою будет очень несладко, ведь среди обязательных заданий находится пункт похудеть на 5 килограммов. Этот процесс возьмет под жесткий контроль дочь Николая. Она выбросит всю вредную еду из дома и не даст папе спуска на тренировках. Хотите увидеть, как Николай Литвин килограммы сбрасывал? Смотрите онлайн проект Хата на тата 2021 выпуск 18.

Также талантливый папа возьмется писать песню для жены, которую обещает уже 16 лет. Что из этого получится? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Хата на тата сезон 9 выпуск 18 на сайте СТБ!

Смотрите онлайн Хата на тата 2021 – Николай Литвин (эфир от 22 мая 2021)