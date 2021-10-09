Дивіться онлайн проєкт Хата на тата 10 сезон 2 випуск від 09.10.2021 на сайті телеканалу СТБ! У селищі Веселинове, що на Миколаївщині, живе Микола Апостол на прізвисько «Святий». У нього є турботлива дружина та троє чудових дітей, проте понад усе на світі тата любить не їх, а своїх птахів. Папуги, павичі, кури, голуби для Миколи на першому місці, адже вони ніколи не виносять йому мозок.

У проєкті Хата на тата 2021 випуск 2 Анна зізнається, що тягне на собі дітей, господарство і птахоферму чоловіка. Адже Микола може лише розводити птахів, а доглядати за ними – зась. Коли тато залишиться сам на господарстві, то діти відіграються на ньому по повній програмі. Вони влаштують йому бойкот і повстануть проти птахів. Як на це відреагує Микола? Кого він вибере: дітей чи папуг? Не пропустіть перевиховання Миколи Апостола – дивіться онлайн Хата на тата сезон 10 випуск 2.

Дивіться онлайн Хата на тата 2021 – Андрій Сердюк (ефір від 02 жовтня 2021)