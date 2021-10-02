Улюблене реаліті повернулося! У 1 випуску Хата на тата 10 сезон курс перевиховання пройшов Андрій Сердюк – електрик за фахом і мрійник у душі. Язик – головний інструмент тата. Його хлібом не годуй, дай з друзями, кумами чи бабусями під під’їздом поговорити. Усі залюбки слухають історії Андрія, от тільки його дружина Анна вже втомилася від пустих балачок чоловіка.

Герой проєкту Хата на тата 2021 Андрій Сердюк не звик до домашньої роботи. Саме тому він уже який рік поспіль годує сім’ю обіцянками та відкладає всі справи на завтра. Чи вдасться проєкту Хата на тата перевиховати тата-фантазера? Хочете дізнатися, які завдання чекають на Андрія та як він виживатиме без дружини? Дивіться онлайн реаліті Хата на тата 10 сезон 1 випуск від 02.10.2021 на СТБ!

Дивіться онлайн Хата на тата 2021 – усі випуски