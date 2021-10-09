Смотрите онлайн проект Хата на тата 10 сезон 2 выпуск от 09.10.2021 на сайте телеканала СТБ! В поселке Веселиново Николаевской области живет Николай Апостол по прозвищу «Святой». У него есть заботливая жена и трое замечательных детей, однако больше всего на свете папа любит не их, а своих птиц. Попугаи, павлины, куры, голуби для Николая на первом месте, ведь они никогда не выносят ему мозг.

В проект Хата на тата 2021 выпуск 2 Анна признается, что тянет на себе детей, хозяйство и птицеферму мужчины. Ведь Николай может только разводить птиц, а ухаживать за ними – нет. Когда папа останется один на хозяйстве, то дети отыграются на нем по полной программе. Они устроят ему бойкот и восстанут против птиц. Как на это отреагирует Николай? Кого он выберет: детей или попугаев? Не пропустите перевоспитания Николая Апостола – смотрите онлайн Хата на тата сезон 10 выпуск 2.

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