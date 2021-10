Новий випуск «Хата на тата» рве тренди ютубу

16 жовтня о 16:40 на телеканалі СТБ вийшов 3 випуск 10 сезону проєкту «Хата на тата». Героєм сімейного реаліті став Михайло з Київської області. А вже сьогодні 3 випуск шоу «Хата на тата» ― на 1 місці в трендах ютубу (понад 500 тисяч переглядів)!

Героєм третього випуску ювілейного сезону «Хата на тата» став Михайло Бурей з Колонщини, що в Київській області. Працює тато далекобійником і своєю місією вважає прославляти батьківщину! Кожного іноземного супутника він вчить українських слів. Не втомлюється розповідати про красу української природи: «Ромашки, волошки, корови…». Перед кожним хвалиться українськими стравами. І всіх нових друзів запрошує в Україну! А вдома Мишка місяцями чекають дружина Тетяна, двоє синів і недобудований будинок, де і проживає сім’я. Повертаючись додому, замість того, щоб братися за ремонт, допомагати дружині і займатися вихованням 14-річного Олексія та 2-річного Степана, тато влаштовує собі справжню відпустку: відсипається, наїдається, а потім вирушає «в рейс по сусідах». Тетяна втомилася «рулити вдома». Вона мріє знову відчути себе коханою жінкою за чоловічою спиною, а не «тягловим конем».

Дивіться 3 випуск шоу «Хата на тата»-10 просто зараз! А 23 жовтня – другу частину з Михайлом Буреєм!

Більше на тему: Зіркові татусі, з яких хочеться брати приклад

Читайте нас також у Viber і Telegram.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.