16 октября в 16:40 на телеканале СТБ вышел 3 выпуск 10 сезона проекта «Хата на тата». Героем семейного реалити стал Михаил из Киевской области. А уже сегодня 3 выпуск шоу «Хата на тата» ― на 1 месте в трендах ютуба (более 500 тысяч просмотров)!

Героем третьего выпуска юбилейного сезона «Хата на тата» стал Михаил Бурей из Колонщины, что в Киевской области. Работает папа дальнобойщиком и своей миссией считает прославлять родину! Каждого иностранного спутника он учит украинским словам. Не устает рассказывать о красоте украинской природы: «Ромашки, васильки, коровы…». Перед каждым хвастается украинскими блюдами. И всех новых друзей приглашает в Украину! А дома Мишу месяцами ждут жена Татьяна, двое сыновей и недостроенный дом, где и проживает семья. Возвращаясь домой, вместо того, чтобы браться за ремонт, помогать жене и заниматься воспитанием 14-летнего Алексея и 2-летнего Степана, папа устраивает себе настоящий отпуск: отсыпается, наедается, а затем отправляется «в рейс по соседям». Татьяна устала «рулить дома». Она мечтает вновь почувствовать себя любимой женщиной за мужской спиной, а не «тягловой лошадью».

Смотрите 3 выпуск шоу «Хата на тата»-10 прямо сейчас! А 23 октября — вторую часть с Михаилом Буреем!

Video: Новый выпуск «Хата на тата» рвет тренды ютуба Сегодня 3 выпуск шоу «Хата на тата» ― на 1 месте в трендах ютуба (более 500 тысяч просмотров)!

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