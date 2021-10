9 жовтня о 16:40 на телеканалі СТБ вийде 2 випуск 10 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті стане Микола з Миколаївської області.

Микола Апостол, для своїх ― Святий! У Миколаївській області він звив сімейне гніздечко і завів цілу пташину ферму: різноманітні папуги, канарки, голуби і навіть павичі. Усе це для Миколи не просто хобі, а сенс життя. Хоч би скільки птахів додавалося щороку, вигоди від пташиної справи ― жодної. Тому, поки тато заробляє гроші на їх утримання, працюючи будівельником-висотником в іншій області, птахофермою займається дружина Аня. Вона стверджує, що птахи для чоловіка важливіші за сім’ю. Коля щодня замість того, щоб поцікавитися справами рідних, контролює, як жінка доглядає птицю. А приїхавши з відрядження, відразу біжить до пернатих, у той час як троє рідних пташенят: третьокласниця Кіра, шестирічна Ксюша і чотирирічний Колян-молодший, ― потребують татової уваги та любові. Микола вважає себе хорошим батьком, бо зараз передає синові-спадкоємцю пташиної справи свій життєвий досвід. Тому Колян хоч ще і малюк, а матюкається, як старий.

Хоч би як мама намагалася достукатися до чоловіка, щоб він правильно виховував дитину, Микола все заперечує, бо сприймає сина, як братана, а на дочок у нього часу взагалі немає. Чому після від’їзду дружини навіть птахи від нього втечуть? Як батько сина від мату відучуватиме? Куди тато відправить дочок? І чи зможе герой розпрощатися з птахами назавжди? Не пропустіть!

