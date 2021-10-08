9 октября в 16:40 на телеканале СТБ выйдет 2 выпуск 10 сезона проекта «Хата на тата». Новым героем семейного реалити станет Николай из Николаевской области.

Николай Апостол, для своих ― Святой! В Николаевской области он свил семейное гнездышко и завел целую птичью ферму: разнообразные попугаи, канарейки, голуби и даже павлины. Все это для Коли не просто хобби, а смысл жизни. И сколько бы птиц ежегодно ни добавлялось, выгоды от птичьего дела ― ни одной. Поэтому, пока папа зарабатывает деньги на их содержание, работая строителем-высотником в другой области, птицефермой занимается жена Аня. Она утверждает, что птица для мужа важнее семьи. Коля каждый день вместо того, чтобы поинтересоваться делами родных, контролирует, как жена ухаживает за птицей. А приехав из командировки, сразу бежит к пернатым, в то время как трое родных птенцов: третьеклашка Кира, шестилетняя Ксюша и четырехлетний Колян-младший, ― нуждаются в папином внимании и любви. Николай считает себя хорошим отцом, потому что сейчас передает сыну-наследнику птичьего дела свой жизненный опыт. Поэтому Колян хоть еще и мал, а матерится, как старик.

Как бы мама ни пыталась достучаться до мужа, чтобы он правильно воспитывал ребенка, Николай все отрицает, ибо воспринимает сына, как братана, а на дочек у него времени вообще нет. Почему после отъезда жены даже птица от него убежит? Как отец сына от мата будет отучать? Куда папа отправит дочерей? И сможет ли герой распрощаться с птицей навсегда? Не пропустите!

Video: «Хата на тата»-10 выпуск 2: Справится ли папа-птицевод с обязательными заданиями? Во 2 выпуске 10 сезона проекта Хата на тата будет папа-птицевод. Справится ли папа с заданиями во 2 выпуске Хата на тата 10?

Больше по теме: Звездные папы, с которых хочется брать пример

Читайте нас также в Viber и Telegram