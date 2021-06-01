29 травня о 17:00 на телеканалі СТБ вийшов 18 випуск 9 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті став Микола Литвин з Кіровоградської області.

Героєм 18 випуску «Хата на тата»-9 став Микола Литвин ― найзапальніший тато міста Долинська Кіровоградської області. Микола впевнений, що музика ― це сенс його життя. І немає інструменту або мелодії, які були б йому не під силу. У своєму місті чоловік ― справжня знаменитість, адже без його акомпанементу не проходить жодне свято. Крім того, вранці Микола Павлович працює музичним керівником у дитячому садку, а вночі ― диджеєм.

Регулярно перебуваючи серед дітей і тинейджерів, музикант і сам почувається юним та енергійним. Свій вік тато не розголошує. Всі його друзі молодші на 15―20 років. А поки Микола «молодиться», його дружина Олена ― до речі, теж молодша за чоловіка на 16 років ― чахне на очах, адже сама тягне весь побут і виховує двох дітей: 9-річного Артема і 14-річну Лізу. Чоловіка в будні важко вдома застати, а у свята ― і поготів. Микола переконаний, що в нього ще все життя попереду, тому відкладає сім’ю і буденні клопоти на майбутнє.

Та коли дружину Миколи Олену проєкт «Хата на тата» відвіз на такий жаданий відпочинок, диджею стало не так весело! Протягом тижня затятий гуляка вперше в своєму житті займався домашніми клопотами: приготуванням їжі, вихованням дітей, прибиранням і пранням. А Олена приїхала на відпочинок у прекрасну Одесу! Жінка мала можливість поспілкуватися в улюбленому місті з самими Григорієм Решетником, Тамерланом і Альоною!

А тато тим часом зіткнувся з обов’язковими завданнями проєкту:

Схуднути на 5 кг.

Почати здоровий спосіб життя.

Позбавити сина залежності від телефону.

Подолати страх висоти.

Написати пісню для дружини.

Завоювати прихильність сусідів.

Допомогти дідусеві посадити картоплю.

Упоравшись з усіма завданнями проєкту, сім’я Литвинів виграла 50 тисяч гривень від шоу «Хата на тата»!

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