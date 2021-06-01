29 мая в 17:00 на телеканале СТБ вышел 18 выпуск 9 сезона проекта «Хата на тата». Новым героем семейного реалити стал Николай Литвин из Кировоградской области.

Героем 18 выпуска «Хата на тата»-9 стал Николай Литвин ― самый зажигательный папа города Долинская Кировоградской области. Николай уверен, что музыка ― это смысл его жизни. И нет инструмента или мелодии, которые были бы ему не под силу. В своем городе мужчина ― настоящая знаменитость, ведь без его аккомпанемента не проходит ни один праздник. Кроме того, утром Николай Павлович работает музыкальным руководителем в детском саду, а ночью ― диджеем.

Регулярно находясь среди детей и тинейджеров, музыкант и сам чувствует себя юным и энергичным. Свой возраст папа не разглашает. Все его друзья моложе на 15―20 лет. А пока Николай «молодится», его жена Елена ― кстати, тоже моложе мужа на 16 лет ― чахнет на глазах, ведь сама тянет весь быт и воспитывает двоих детей: 9-летнего Артема и 14-летнюю Лизу. Мужчину в будни трудно дома застать, а по праздникам ― и подавно. Николай убежден, что у него еще вся жизнь впереди, поэтому откладывает семью и будничные хлопоты на будущее.

Но когда жену Николая Елену проект «Хата на тата» отвез на столь желанный отдых, диджею стало не так весело! В течение недели ярый гуляка впервые в своей жизни занимался домашними хлопотами: приготовлением пищи, воспитанием детей, уборкой и стиркой. А Елена приехала на отдых в прекрасную Одессу! Женщина имела возможность пообщаться в любимом городе с самими Григорием Решетником, Тамерланом и Аленой!

А папа тем временем столкнулся с обязательными заданиями проекта:

Похудеть на 5 кг.

Начать здоровый образ жизни.

Избавить сына от зависимости от телефона.

Преодолеть страх высоты.

Написать песню для жены.

Завоевать расположение соседей.

Помочь дедушке посадить картошку.

Справившись со всеми заданиями проекта, семья Литвинов выиграла 50 тысяч гривен от шоу «Хата на тата»!

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