«Хата на тата»-9 выпуск 18: справился ли папа-тусовщик с обязательными заданиями шоу?
29 мая в 17:00 на телеканале СТБ вышел 18 выпуск 9 сезона проекта «Хата на тата». Новым героем семейного реалити стал Николай Литвин из Кировоградской области.
Героем 18 выпуска «Хата на тата»-9 стал Николай Литвин ― самый зажигательный папа города Долинская Кировоградской области. Николай уверен, что музыка ― это смысл его жизни. И нет инструмента или мелодии, которые были бы ему не под силу. В своем городе мужчина ― настоящая знаменитость, ведь без его аккомпанемента не проходит ни один праздник. Кроме того, утром Николай Павлович работает музыкальным руководителем в детском саду, а ночью ― диджеем.
Регулярно находясь среди детей и тинейджеров, музыкант и сам чувствует себя юным и энергичным. Свой возраст папа не разглашает. Все его друзья моложе на 15―20 лет. А пока Николай «молодится», его жена Елена ― кстати, тоже моложе мужа на 16 лет ― чахнет на глазах, ведь сама тянет весь быт и воспитывает двоих детей: 9-летнего Артема и 14-летнюю Лизу. Мужчину в будни трудно дома застать, а по праздникам ― и подавно. Николай убежден, что у него еще вся жизнь впереди, поэтому откладывает семью и будничные хлопоты на будущее.
Но когда жену Николая Елену проект «Хата на тата» отвез на столь желанный отдых, диджею стало не так весело! В течение недели ярый гуляка впервые в своей жизни занимался домашними хлопотами: приготовлением пищи, воспитанием детей, уборкой и стиркой. А Елена приехала на отдых в прекрасную Одессу! Женщина имела возможность пообщаться в любимом городе с самими Григорием Решетником, Тамерланом и Аленой!
А папа тем временем столкнулся с обязательными заданиями проекта:
- Похудеть на 5 кг.
- Начать здоровый образ жизни.
- Избавить сына от зависимости от телефона.
- Преодолеть страх высоты.
- Написать песню для жены.
- Завоевать расположение соседей.
- Помочь дедушке посадить картошку.
Справившись со всеми заданиями проекта, семья Литвинов выиграла 50 тысяч гривен от шоу «Хата на тата»!
Больше по теме: Звездные папы, с которых хочется брать пример