29 травня о 17:00 на телеканалі СТБ вийде 18 випуск 9 сезону проєкту «Хата на тата». Героєм сімейного реаліті буде Микола Литвин з Кіровоградської області.

У 18 випуску «Хата на тата»-9 не пропустіть продовження пригод музичного тата з Кіровоградської області. Микола Литвин упевнений, що музика ― це сенс його життя. Немає інструменту або мелодії, які були б йому не до снаги. У своєму місті він справжня знаменитість, адже без його акомпанементу не проходить жодне свято. Крім того, вранці Микола Павлович працює музичним керівником у дитячому садку, а вночі він диджей і запалює танцями молодь. Регулярно перебуваючи серед дітей і тинейджерів, музикант і сам почувається юним та енергійним, адже переконаний, що це еліксир його вічної молодості.

Однак із ганчірками, черпаками та каструлями в графіку дружини Микола не зміг упоратися так само легко, як із музичними інструментами. Як же він заспіває, коли отримає обов’язкові завдання? Чи зможе музикант почати здоровий спосіб життя і схуднути на 5 кг? Заради кого татові доведеться подолати страх висоти і піднятися в небо? І яку пісню Микола присвятить проєкту «Хата на тата»? Не пропустіть!

Video: «Хата на тата»-9 випуск 18: яке обов’язкове завдання введе тата в ступор? 29 травня о 17:00 на телеканалі СТБ вийде 18 випуск 9 сезону проєкту Хата на тата. Новим героєм стане тато-тусовщик

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