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«Хата на тата»-9 выпуск 18: какое обязательное задание введет папу в ступор?

28.05.2021

29 мая в 17:00 на телеканале СТБ выйдет 18 выпуск 9 сезона проекта «Хата на тата». Героем семейного реалити будет Николай Литвин из Кировоградской области.

В 18 выпуске «Хата на тата»-9 не пропустите продолжение приключений самого музыкального папы из Кировоградской области. Николай Литвин уверен, что музыка – это смысл его жизни. Нет инструмента или мелодии, которые были бы ему не по зубам. В своем городе он настоящая знаменитость, ведь без его аккомпанемента не проходит ни одно торжество. Кроме того, утром Николай Павлович работает музыкальным руководителем в детском саду, а ночью он диджей и качает зажигательными танцами молодежь. Регулярно находясь среди детей и тинэйджеров, музыкант и сам чувствует себя юным и энергичным, ведь убежден, что это эликсир его вечной молодости.

Однако с тряпками, поварешками и кастрюлями в графике жены Николай не смог совладать так же легко, как с музыкальными инструментами. Как же он запоет, когда получит обязательные задания? Сможет ли музыкант начать здоровый образ жизни и похудеть на 5 кг? Ради кого папе придется преодолеть страх высоты и подняться в небо? И какую песню Николай посвятит проекту «Хата на тата»? Не пропустите!

Video: «Хата на тата»-9 выпуск 18: какое обязательное задание введет папу в ступор?

29 мая в 17:00 на телеканале СТБ выйдет 18 выпуск 9 сезона проекта Хата на тата. Новым героем станет папа-тусовщик

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