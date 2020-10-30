Уже цієї суботи, 31 жовтня, о 17:00 на телеканалі СТБ вийде 2 випуск 9 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті стане Дмитро Пахомов — одіозний депутат із міста Прилуки.

У героя 2 випуску «Хата на тата»-9 грандіозні амбіції — він хоче стати мером, а Прилуки перетворити на «маленький Париж». Увесь свій час він присвячує виборчій кампанії і скандалам, адже впевнений: «Для політика поганим піаром може бути тільки некролог у газеті». Діма ретельно дбає про свою зовнішність і вирішує проблеми, як і годиться депутатові, за чашкою кави. На передвиборчих плакатах і в рекламних роликах він — зразковий сім’янин, турботливий батько і чоловік. Однак за дверима квартири тато не помічає нікого, крім себе. Дружина Таня втомилася чекати, коли відбудуться чергові вибори і чоловік, нарешті, зверне увагу на сім’ю, а красива картинка з плакатів стане реальністю. А ще більше мріють відчути татову любов 8-річний Марк і 2-річна Емілія.

Тому в той час, коли вся країна чекає на результати місцевих виборів, ми покажемо, який вигляд має будинок, залишений на тата-депутата. Чи зможе той, хто обіцяє побудувати місто, відремонтувати бодай стіл у своєму домі? Як батько, який обіцяє дбати про кожного, впорається зі своїми дітьми? І чи впорається депутат-білоручка з жіночою роботою?

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Video: Чи впорається зі своїми дітьми тато-депутат із Прилук у 2 випуску «Хата на тата»-9? 31 жовтня о 17:00 на телеканалі СТБ вийде 2 випуск 9 сезону проєкту Хата на тата. Героєм 2 випуску Хата на тата-9 стане депутат з міста Прилуки Дмитро Пахомов

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