Уже в эту субботу, 31 октября, в 17:00 на телеканале СТБ выйдет 2 выпуск 9 сезона проекта «Хата на тата». Новым героем семейного реалити станет Дмитрий Пахомов — одиозный депутат из города Прилуки.

У папы из 2 выпуска «Хата на тата»-9 грандиозные амбиции — он хочет стать мэром, а Прилуки превратить в «маленький Париж». Все свое время посвящает избирательной кампании и скандалам, ведь уверен: «Для политика плохим пиаром может быть только некролог в газете». Дима тщательно заботится о своей внешности и решает проблемы, как и полагается депутату, за чашечкой кофе. На предвыборных плакатах и ​​в рекламных роликах он — примерный семьянин, заботливый отец и муж. Однако за дверью квартиры папа не замечает никого, кроме себя. Жена Таня устала ждать, когда пройдут очередные выборы и супруг, наконец, обратит внимание на семью, а красивая картинка с предвыборных плакатов станет реальностью. А еще больше мечтают почувствовать папину любовь 8-летний Марк и 2-летняя Эмилия.

Поэтому в то время, когда вся страна ждет результатов местных выборов, мы покажем, как выглядит дом, который остался на папу-депутата. Сможет ли тот, кто обещает построить город, отремонтировать хотя бы стол в своем доме? Как отец, который обещает заботиться о каждом, справится со своими детьми? И осилит ли депутат-белоручка женскую работу?

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Video: Справится ли со своими детьми папа-депутат из Прилук во 2 выпуске «Хата на тата»-9? 31 октября в 17:00 на телеканале СТБ выйдет 2 выпуск 9 сезона проекта Хата на тата. Героем 2 выпуска Хата на тата-9 станет депутат из города Прилуки Дмитрий Пахомов

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