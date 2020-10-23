Уже цієї суботи, 24 жовтня, о 17:00 на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра — вийде 1 випуск 9 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті стане власник чоловічого клубу, який найбільше боїться стати підкаблучником.

Героєм першого випуску нового сезону «Хата на тата» стане Юрій Броварчук. У Черкасах, на березі Дніпра у нього є «Холостяцький причал» — чоловічий клуб, куди не допускаються жінки. Весь вільний час тато проводить з друзями: сауна, риболовля, шашлики. У його графіку немає і дня, присвяченого сім’ї. Незважаючи на те, що Юра одружений ось уже 17 років, він вважає, що мужик повинен бути вільним, як «сопля в польоті». А якщо все навпаки — є шанс стати підкаблучником. Це для тата найбільший страх. Дружина Ліля втомилася від того, що чоловік не хоче дорослішати і брати відповідальність за сім’ю та виховання дітей — 15-річного Владислава та 2-річної Катерини. Але залишившись на тиждень без дружини, Юрі доведеться порушити графік холостяцького клубу. Як відреагують друзі на те, що їхній ідейний лідер візьметься за жіночу роботу? І чому кожен день тато буде стояти на гречці?



Video: Що станеться в 1 випуску нового 9 сезону «Хата на тата» від 24.10.2020 24 жовтня в 17:00 на телеканалі СТБ вийде 1 випуск 9 сезону проєкту Хата на тата. Героєм 1 випуску Хата на тата-9 стане лідер місцевого чоловічого клубу

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