Уже в эту субботу, 24 октября, в 17:00 на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера — выйдет 1 выпуск 9 сезона проекта «Хата на тата». Новым героем семейного реалити станет идейный вдохноновитель мужского клуба, который больше всего боится стать подкаблучником.

Героем первого выпуска нового сезона «Хата на тата» станет Юрий Броварчук. В Черкассах, на берегу Днепра у него есть «Холостяцкий причал» — мужской клуб, куда не допускаются женщины. Все свободное время папа проводит с друзьями: сауна, рыбалка, шашлыки. В его графике нет и дня, посвященного семье. Несмотря на то, что Юра женат вот уже 17 лет, он считает, что мужик должен быть свободным, как «сопля в полете». А если по-другому — есть шанс стать подкаблучником. Это для папы самый большой страх. Жена Лиля устала от того, что муж не хочет взрослеть и брать ответственность за семью и воспитание детей – 15-летнего Владислава и 2-летней Катерины. Но оставшись на неделю без жены, Юре придется нарушить график холостяцкого клуба. Как отреагируют друзья на то, что их идейный вдохновитель возьмется делать женскую работу? И почему каждый день папа будет стоять на гречке?

Video: Что произойдет в 1 выпуске нового 9 сезона «Хата на тата» от 24.10.2020 24 октября в 17:00 на телеканале СТБ выйдет 1 выпуск 9 сезона проекта Хата на тата. Героем 1 выпуска Хата на тата-9 станет идейный вдохновитель мужского клуба

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