24 жовтня на СТБ стартує 9 сезон комедійного реаліті «Хата на тата». Тепер проєкт виходитиме у новий час – щосуботи о 17:00.

Улюблений сімейний проєкт «Хата на тата» знову береться за перевиховання ледачих і безвідповідальних татусів. За умовами проєкту, змучена багаторічним виконанням домашніх обов’язків мама їде у відпустку на тиждень, у той час як батько залишається вдома з дітьми і побутовими проблемами. Тато повинен виконати всі батьківські і домашні обов’язки. Якщо він упорається, на всю сім’ю чекає грошова винагорода. А головне – чоловік повинен змінитися і зрозуміти, що праця дружини – безцінна і нею не можна нехтувати.

«У новому сезоні «Хата на тата» зніматиме маски ліні з татусів по всій країні. Карантин, звісно, вплинув на життя кожної української родини. Чоловіки ще більше зледащіли, а жінки, відповідно, втомилися. І хоч ми працювали в нових карантинних умовах і виходимо тепер у новий час, незмінною залишається наша стара добра традиція – дарувати глядачам гарний настрій і якісний гумор. Тож уже цієї суботи о 17:00 прем’єра сезону», – розповідає керівниця проєкту Ірина Багній.

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Героєм першого випуску стане Юрій Броварчук. У Черкасах, на березі Дніпра, у нього є «Холостяцький причал» – чоловічий клуб, куди не допускаються жінки. Весь вільний час тато проводить з друзями: сауна, риболовля, шашлики. У його графіку немає і дня, присвяченого сім’ї. Хоча Юра одружений ось уже 17 років, він вважає, що чоловік має бути вільним. А якщо по-іншому – є шанс стати підкаблучником. Це для тата найбільший страх. Дружина Ліля втомилася від того, що чоловік не хоче дорослішати і брати відповідальність за сім’ю та виховання дітей – 15-річного Владислава та 2-річної Катерини. Та, залишившись на тиждень без Лілі, Юра муситиме порушити графік холостяцького клубу.

Дивіться перший випуск проєкту «Хата на тата» цієї суботи, 24 жовтня, о 17:00 на СТБ!

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