«Хата на тата»-8: чи поставить тато інтереси сім’ї вище інтересів села?

У 7 випуску «Хата на тата»-8 ви побачите, як татові, який мріє стати старостою села, доведеться тиждень виконувати обов’язки мами. Раніше він вважав, що якщо буде приділяти більше часу сім’ї, то в селі без нього все розвалиться. Чи так це? Дізнайтеся в матеріалі.

Тато Діма з усіх сил намагається стати найголовнішим у селі. Вважає, що він – єдина надія всього села. Коли мама їхала на заслужений відпочинок з проєктом «Хата на тата», він пообіцяв, що коли вона повернеться, то він буде без 5 хвилин старостою.

Але в перший же вечір він дізнався, що у нього є сильний конкурент – продавчиня з місцевого магазину. З цього приводу вони вирішили влаштувати дебати в центрі села. Прийшло багато людей, і кожен з кандидатів розповів про зміни, які хоче внести. Дмитро пообіцяв сміттєпереробний завод, ідею якого люди сприйняли не надто позитивно. Хто ж став переможцем на дебатах? Дивіться в 7 випуску.

Наступного дня тата Діму чекав ще один сюрприз. Крім того, що йому потрібно було весь день готувати їжу для двох дочок – у них в квартирі стався витік газу. Виявляється, кухонна плита вже давно була непридатна, але замінити її ніколи не було грошей. Тато вирішив, що це не проблема і він готуватиме їжу дітям на багатті.

Але пізніше зрозумів, що це ще важче, і вирішив-таки купити нову плиту в будинок. Тоді ж він і отримав конверт з трьома головними завданнями на тиждень:

станцювати танець зі старшою донькою на концерті в її школі;

навчити зав’язувати шнурки молодшу;

зробити ванну кімнату, тому що діти досі ходять митися і в туалет на вулицю.

Тато сказав, що ванну зробити нереально, тому почав із простіших завдань.

Як виявилося, старша дочка дуже любить стиль танцю шаффл, а тато Діма постійно насміхався з неї з цього приводу. Але тут йому довелося піти на поступки дочці і вивчити з нею кілька незвичайних рухів.

Молодшій же дуже важко давалося навчитися зав’язувати шнурки на черевиках, і тато вже вирішив, що це завдання нездійсненне. Але через деякий час тато придумав казку, завдяки якій їй вдалося вперше в житті зав’язати шнурки! Тоді-то Дмитро і зрозумів, наскільки це приємно – проводити час разом з дітьми, коли вони радують тебе своїми успіхами.

Але залишається головне завдання – ванна кімната. Чи вдасться татові Дімі втілити і це в життя – дивіться в 7 випуску 8 сезону «Хата на тата».

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