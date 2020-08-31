«Хата на тата»-8: поставит ли папа интересы семьи выше интересов села?

В 7 выпуске «Хата на тата»-8 вы увидите, как папе, который мечтает стать старостой села, придется неделю выполнять обязанности мамы. Раньше он считал, что если будет уделять больше времени семье, то в селе без него все развалится. Так ли это? Узнайте в материале.

Папа Дима из всех сил пытается стать самым главным в селе. Он считает, что он – единственная надежда всей деревни. Когда мама уезжала на заслуженный отдых с проектом «Хата на тата», он пообещал, что когда она вернется, то он будет без 5 минут старостой.

Но в первый же вечер он узнал, что у него есть сильный конкурент – продавщица из местного магазина. По этому поводу они решили устроить дебаты в центре села. Пришло много людей, и каждый из кандидатов рассказал об изменениях, которые хочет внести. Дмитрий пообещал мусороперерабатывающий завод, идею которого люди восприняли не очень положительно. Кто же стал победителем на дебатах? Смотрите в 7 выпуске.

На следующий день папу Диму ждал еще один сюрприз. Кроме того, что ему нужно было весь день готовить еду для двух дочерей, у них в квартире произошла утечка газа. Оказывается, кухонная плита уже давно была непригодна, но заменить ее никогда не было денег. Папа решил, что это не проблема, и он будет готовить еду детям на костре.

Но позже понял, что это еще тяжелее, и решил-таки купить новую плиту в дом. Тогда же он и получил конверт с тремя главными заданиями на неделю:

станцевать танец со старшей дочкой на концерте в ее школе;

научить завязывать шнурки младшую;

сделать ванную комнату, потому что дети до сих пор ходят мыться и в туалет на улицу.

Папа сказал, что ванную сделать нереально, поэтому начал с заданий полегче.

Как оказалось, старшая дочь очень любит стиль танца шаффл, а папа Дима постоянно насмехался над ней по этому поводу. Но тут ему пришлось пойти на уступки дочери и выучить с ней несколько необычных движений.

Младшей же очень тяжело давалось научиться завязывать шнурки на ботинках, и папа уже решил, что эта задача невыполнима. Но спустя время папа придумал сказку, благодаря которой у нее получилось-таки впервые в жизни завязать шнурки! Тогда-то Дмитрий и понял, насколько это приятно – проводить время вместе с детьми, когда они радуют тебя своими успехами.

Но остается главное задание – ванная комната. Получится ли у папы Димы воплотить и это в жизнь – смотрите в 7 выпуске 8 сезона «Хата на тата».

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