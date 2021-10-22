16 октября в 16:40 на телеканале СТБ выйдет продолжение 3 выпуска 10 сезона проекта «Хата на тата», который уже стал лидером в трендах YouTube.

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Герой 4 выпуска «Хата на тата» ― Миша Бурей из Колонщины, что в Киевской области. Работает папа дальнобойщиком, который своей миссией считает прославлять родину! Каждого иностранного попутчика он учит украинским словам. Не устает рассказывать о красоте украинской природы: «Ромашки, васильки, коровы…». Перед каждым хвастает украинскими блюдами. И всех новых друзей приглашает в Украину! А дома Мишку месяцами ждут жена Татьяна, двое сыновей и недостроенный дом, где и проживает семья. Возвращаясь домой, вместо того, чтобы браться за ремонт, помогать супруге и заниматься воспитанием 14-летнего Алексея и 2-летнего Степана, папа устраивает себе настоящий отпуск: отсыпается, наедается, а затем отправляется «в рейс по соседям». Татьяна устала «рулить дома». Она мечтает вновь почувствовать себя любимой женщиной за мужской спиной, а не «ломовой лошадью». Какой европейский друг приедет в гости к папе? И чем поразит его Украина? Будут ли дети есть «салбургер» ― новое блюдо от папы? И какие сюрпризы для героя приготовит двухлетний Степан? Смотрите сегодня!

Video: «Хата на тата»-10 выпуск 4: Справится ли папа-дальнобойщик с обязательными заданиями? В 4 выпуске 10 сезона проекта Хата на тата мы увидим продолжение истории папы-дальнобойщика. Справится ли папа с заданиями в 4 выпуске Хата на тата 10?

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